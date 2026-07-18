США выделили Кратос 400 млн долларов для лидерства в гонке гиперзвуковых вооружений

Министерство обороны США подписало крупный контракт с компанией Кратос Дефенсе & Секуритй Солутионс с целью укрепления потенциала страны в области гиперзвуковых технологий. Эти средства в размере около 400 миллионов долларов будут направлены на ускорение программ национальной безопасности и разработку систем вооружения нового поколения. Этот шаг является частью стратегии Вашингтона, направленной на то, чтобы не отставать в гонке гиперзвуковых вооружений от таких конкурентов, как Россия и Китай. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

По словам представителей компании Кратос, выделенная финансовая поддержка позволит ускорить процесс проектирования перспективных технологий и их массового производства. Несмотря на то, что из-за режима секретности все детали проектов не разглашаются, компания подтвердила, что эти средства будут направлены на стратегически важные направления. На сегодняшний день Кратос считается одним из самых опытных игроков в оборонной промышленности США в области высокоскоростных систем.

Новые проекты: Немесис и Kraken

Среди проектов, разрабатываемых компанией, особое место занимают инициативы Немесис и Kraken, а также гиперзвуковой летательный аппарат Эринес. Кроме того, ведется активная работа над твердотопливными ракетными двигателями, такими как Дарк Фурй, Зеус и Ориоле. По данным иксбт.ком, Кратос является единственной компанией в США, которая одновременно и самостоятельно создает как гиперзвуковые аппараты, так и двигательные установки для них.

Такой подход вертикальной интеграции служит для значительного сокращения сроков создания новых систем и снижения зависимости от внешних поставщиков. По словам президента подразделения Дефенсе анд Рокет Суппорт Сервикес компании Дэйва Картера, их главное преимущество — возможность оперативного проектирования, тестирования и массового производства сложных систем по относительно низким ценам.

Повышение промышленного потенциала

Генеральный директор Кратос Эрик Демарко отметил, что объем государственного финансирования значительно вырос начиная с июня. Он подчеркнул, что новые инвестиции обеспечат органический рост компании и помогут возместить расходы, ранее сделанные за счет собственных средств, чтобы не нарушать график заказов. За последние два года компания вложила значительные средства в строительство новых производственных мощностей и испытательной инфраструктуры.

Все производственные и исследовательские работы проводятся на закрытых объектах компании, а также на государственных полигонах. Новый пакет в размере 400 миллионов долларов еще больше укрепляет позиции Кратос как ключевого промышленного партнера в гиперзвуковой программе США. Ожидается, что подобные проекты в будущем кардинально изменят возможности оперативного нанесения ударов и обороноспособность армии США.