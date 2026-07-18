Верту представила смартфон Alphafold за 6 880 долларов для руководителей

Производитель люксовых гаджетов Верту представил свою новую модель Alphafold. Этот складной смартфон стоимостью почти 7 тысяч долларов предназначен не для обычных пользователей, а для руководителей крупных компаний и топ-менеджеров. Главная особенность устройства заключается не в дорогих материалах, а в агенте на базе AI, способном автоматизировать повседневные рабочие процессы. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Согласно данным издания TechCrunch, в модель Alphafold встроена специальная АИ-система под названием Хермес Агент. Это программное обеспечение основано на проекте с открытым исходным кодом Хермес и не ограничивается простыми ответами на запросы. Система способна анализировать документы, просматривать контракты, планировать бизнес-поездки и выполнять сложные задачи между несколькими приложениями. Если AI не может выполнить задание, он автоматически перенаправляет запрос человеку-консьержу.

Сочетание роскоши и технологий

Внешне Alphafold является настоящим символом статуса. Корпус устройства украшен натуральной телячьей кожей и титановыми деталями. Это резко отличает его от массовых смартфонов из стекла или пластика, таких как Samsung Galaxy З Фолд 7. Вес гаджета составляет 264 грамма, что значительно тяжелее флагмана Samsung (215 грамм). Однако его изогнутые рамки обеспечивают удобство при открытии устройства.

Упаковка смартфона также уникальна: он поставляется в объемном футляре, напоминающем шкатулку для драгоценностей. Внутри в отдельных выдвижных ящиках расположены кожаный чехол и специальные кабели для зарядки. Это демонстрирует стремление Верту продавать не только технику, но и сервис высокого уровня и опыт роскоши.

Техническая база и сотрудничество

При изучении внутренних компонентов устройства выяснилось, что оно имеет много общего с моделью ZTE Nubia Фолд стоимостью 1 100 долларов. Дизайн шарниров, расположение динамиков и сканер отпечатков пальцев практически идентичны. Даже в кодах программного обеспечения встречаются идентификаторы ZTE. Представители Верту подтвердили эту информацию, заявив, что платформа Alphafold была разработана в сотрудничестве с ZTE/Nubia.

Компания подчеркивает, что, хотя аппаратная часть предоставлена партнерами, ответственность за роскошные материалы, интерфейс программного обеспечения, контроль качества и послепродажное обслуживание полностью лежит на Верту. Это не ново для компании: как сообщало издание Виред, модель МетаВерту 2023 года была создана таким же образом.

В заключение можно сказать, что модель Верту Alphafold не пытается участвовать в гонке технических характеристик. Компания предлагает своим клиентам — руководителям, чье время стоит дорого — цифрового помощника, который эффективно организует их рабочий день. За 6 880 долларов покупатель получает не просто телефон, а эксклюзивный инструмент, подчеркивающий статус и облегчающий дела.