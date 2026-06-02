Самокаты Урент теперь доступны на платформах СДЭК и СвифтДриве

Сервис кикшеринга Урент расширил функциональность, интегрировавшись с новыми цифровыми платформами. Теперь местоположение самокатов отображается на картах в мобильном приложении логистического оператора СДЭК. Это позволяет пользователям выстраивать сложные маршруты, объединяя доставку посылок и поездки на электросамокатах. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Для начала аренды приложение автоматически перенаправляет пользователя в сервис Урент. Это удобство способствует дальнейшей оптимизации процесса передвижения по городу и использования курьерских услуг.

Кроме того, корпоративные клиенты получили возможность использовать самокаты через платформу СвифтДриве. Эта функция позволяет компаниям централизованно управлять всеми видами деловых поездок — от такси до аренды самокатов — в рамках единого договора.

Пресс-служба Урент отмечает, что главной приоритетной задачей является создание удобства для пользователей. Клиенты смогут находить самокаты через привычные им сервисы и строить оптимальные маршруты по городу.