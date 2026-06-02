ВТБ создает специальную платформу искусственного интеллекта для управления роботами

Банк ВТБ разрабатывает новую платформу для управления физическими роботами с помощью искусственного интеллекта. Проект, реализуемый в партнерстве с компанией Т1, устраняет необходимость программирования каждого действия, значительно упрощая процесс использования роботов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Новая система основана на концепции цифровых АИ-агентов. Вместо написания сложных сценариев работы пользователь формулирует конкретную бизнес-задачу, а платформа самостоятельно распределяет команды между роботами и контролирует их выполнение. Ожидается, что система будет применяться в обслуживании клиентов, доставке, охране объектов и инкассации.

Проект разрабатывается на базе китайского центра компетенций по искусственному интеллекту. Этот центр был создан для проведения прикладных исследований и тестирования новых устройств с участием российских и китайских специалистов. Ранее сообщалось, что в рамках этого сотрудничества банк работает над заменой процессоров NVIDIA на китайские аналоги.

По оценкам экспертов, затраты на создание такой платформы могут достигать 1 миллиарда рублей. Основная часть средств будет направлена не только на разработку ПО, но и на интеграцию различных типов роботов, создание механизмов безопасного управления и обучение АИ-моделей работе в реальных условиях.

Если проект будет успешно реализован, ВТБ станет одной из первых крупных компаний, использующих АИ-агентов в качестве посредников между бизнес-процессами и физическими роботами. Ожидается, что это станет новым этапом в промышленной робототехнике и автоматизации корпоративных операций.