Оператор Т2 запустит ВоЛТЭ-роуминг в 48 странах до 2026 года

·45·Технологии
Оператор Т2 запустит ВоЛТЭ-роуминг в 48 странах до 2026 года
Аудиоверсия

Российский оператор связи Т2 (бывший Теле2) объявил о масштабных планах по развитию услуги ВоЛТЭ-роуминга. По данным компании, оператор намерен расширить географию сервиса почти вдвое. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает Иксбт.ком.

В настоящее время возможность совершать голосовые вызовы через сети ЛТЭ доступна абонентам Т2 в 23 странах и 30 зарубежных сетях. Согласно статистике, ежедневно за границей этой услугой активно пользуются около 70 тысяч человек.

К концу 2026 года оператор планирует пополнить этот список еще 25 странами. Активное развитие международного ВоЛТЭ для Т2 началось в 2025 году, когда за год к системе было подключено 18 зарубежных сетей.

В данный момент технология успешно работает в США, Австралии, Китае, Японии, Испании, Германии и других популярных туристических направлениях. Новый этап расширения обеспечит абонентам высокое качество связи во время международных поездок.

T2VoLTEРоумингТехнологииСвязь
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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