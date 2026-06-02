Основательница Миррор Бринн Патнэм привлекла $20 млн для нового стартапа Боард

Нью-йоркский стартап Боард привлек 20 миллионов долларов в рамках раунда финансирования серии А под руководством Унион Square Вентурес. Основательница проекта Бринн Патнэм ранее была известна продажей своего фитнес-стартапа Миррор компании Лулулемон за 500 миллионов долларов. В новом раунде инвестиций также приняли участие известные бизнес-ангелы, такие как Биз Стоун, Тим Феррисс и Скотт Бельски. Об этом сообщает портал Techcrunch.ком.

Устройство Боард представляет собой 24-дюймовый сенсорный экран в деревянной раме, который с помощью специальной технологии распознает физические игровые фигуры. Устройство сочетает тактильные ощущения от традиционных настольных игр с интерактивностью видеоигр. В настоящее время устройство используется в десятках тысяч домов, школ и больниц по всем штатам США.

Наряду с инвестициями компания анонсировала платформу Боард Студио. Это система на базе искусственного интеллекта, которая позволяет пользователям создавать собственные игры менее чем за час с помощью простых текстовых команд (промптов). Запуск платформы запланирован на конец текущего года.

По словам Бринн Патнэм, проект Боард призван отвлечь людей от гаджетов и объединить их. Если Миррор был направлен на самосовершенствование, то Боард ориентирован на укрепление семейных и дружеских отношений. Проект добивается успеха в то время, когда интерес к потребительским технологиям возрождается благодаря ИИ.