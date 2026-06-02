Huawei Мате 90: первый смартфон, преодолевающий ограничения закона Мура

В сети появилась новая информация о сроках выпуска серии Huawei Мате 90. По словам китайского инсайдера Фикс Фокус Дигитал, компания возвращается к традиционному графику выпуска смартфонов после стабилизации производства собственных мобильных чипов. Ожидается, что новые флагманы поступят в продажу значительно раньше, чем планировалось. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно утечкам, серия Мате 90 может появиться на прилавках магазинов уже в конце сентября 2026 года. Это значительно раньше обычных сроков, так как модели предыдущих поколений обычно выпускались ближе к концу ноября. Официальный анонс, скорее всего, состоится еще до начала продаж.

Источник отмечает, что ускорение графика связано с улучшением ситуации вокруг собственных однокристальных систем Huawei. Ранее один из руководителей компании Хэ Тинбо рассказал о планах по повышению производительности процессоров Кирин 5Г в текущем году с помощью новой технологии «логического складывания» (Логик Фолдинг).

«Логическое складывание» — это концепция многоуровневой оптимизации микросхем, представленная Huawei в рамках закона масштабирования Тау. Она направлена на преодоление физических ограничений закона Мура и обход технологических санкций, не требуя немедленного перехода на более сложные физические техпроцессы.

Кроме того, сообщается, что Huawei готовит для будущей серии Мате 90 новые аксессуары, которые выведут зум-съемку на уровень профессиональных камер. На этом фоне компания вернулась к регулярному выпуску смартфонов. В марте дебютировала серия Энджой 90, а до конца года ожидается линейка Энджой 100 с аккумуляторами повышенной емкости.