ВиваТеч 2026: Какова стратегия искусственного интеллекта в Европе?

Издание TechCrunch в партнерстве с ВиваТеч 2026 фокусируется на важнейших дискуссиях, определяющих будущее искусственного интеллекта (ИИ). В рамках этого сотрудничества основатели новых стартапов представят свои проекты на конкурсе ВиваТеч Инноватион оф те Еар. Победитель получит возможность выступить в Париже и войти в список Стартуп Баттлефиелд 200 на конференции TechCrunch Disrupt 2026 в Сан-Франциско. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Глобальную гонку ИИ часто интерпретируют как борьбу между США и Китаем. Однако на площадке ВиваТеч 2026 Европа предлагает совершенно иную модель. В то время как Силикон Валлей стремится к масштабу, скорости и доминированию на рынке, Европа продвигает сбалансированный подход, основанный на промышленной конкурентоспособности и технологическом суверенитете.

В то время как компании из США спешат выпускать все более мощные модели, европейские политики фокусируются на регулировании, прозрачности, конфиденциальности и инфраструктурной независимости. Хотя критики утверждают, что такой подход ограничивает инновации, сторонники подчеркивают, что Европа стремится к лидерству в вопросах управления и этики.

Амбиции Европы в области ИИ связаны с отраслями, в которых она исторически сильна: производство, логистика, здравоохранение, кибербезопасность и энергетическая инфраструктура. Если Силикон Валлей больше ориентируется на потребительские платформы, то Европа делает упор на промышленный ИИ, то есть на сложные системы, управляющие цепочками поставок и транспортными сетями.