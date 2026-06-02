Российский самолет МС-21, замена Boeing 737, сможет летать на расстояние до 4 тысяч км

Ожидается, что в ходе сертификационных испытаний российский самолет МС-21 вскоре подтвердит дальность полета до 4 тысяч километров. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха. По его словам, лайнер обладает большим потенциалом для дальнейшего увеличения этого показателя. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Бадеха отметил, что такие параметры полностью устраивают авиакомпании, так как они покрывают 80–90% существующей маршрутной сети. В настоящее время на сайте ОАК максимальная дальность полета МС-21 в двухклассной компоновке указана как 3830 км. Самолет рассчитан на 175 пассажиров, а его максимальная взлетная масса составляет 85 тонн.

Глава ОАК также не исключил, что по мере развития программы характеристики самолета, включая дальность полета, могут увеличиться до 5 тысяч километров. Кроме того, сообщалось, что корпорация «Яковлев» до конца 2028 года проведет НИР по созданию укороченной версии МС-21. На ее базе планируется разработать модель МС-21-210 с меньшей пассажировместимостью, но увеличенной дальностью полета.

МС-21-310 — это российский пассажирский самолет нового поколения средней дальности, созданный для замены устаревших моделей Ту-154 и Ту-204, а также зарубежных аналогов Boeing 737 и Аирбус А320. Особенностью конструкции является высокая доля композитных материалов (около 40%), что делает его одним из самых современных российских лайнеров.

Главное отличие этой модели от предыдущих прототипов — использование отечественных двигателей ПД-14, первых созданных в современной России для гражданской авиации. Эти двигатели играют важную роль в обеспечении технической независимости самолета.