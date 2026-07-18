Герои мультфильмов, торт и подарки: как прошел день рождения Ясмины? (видео)

·24·Культура
Герои мультфильмов, торт и подарки: как прошел день рождения Ясмины? (видео)

Маленький блогер Ясмина, завоевавшая любовь поклонников своими видео в социальных сетях, отметила свое 5-летие. По случаю дня рождения было организовано мероприятие под названием «Yasmina's party».

На праздник были приглашены друзья Ясмины. Торжество прошло в атмосфере сказки: с героями мультфильмов, яркими декорациями и играми, подготовленными специально для детей.

На видео, распространившемся в социальных сетях, запечатлено, как Ясмина радуется, играет с друзьями, задувает свечи на торте и получает подарки.

В комментариях пользователи поздравляют юного блогера с днем рождения и оставляют ей теплые пожелания.

Ясмина
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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