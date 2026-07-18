Снос домов в Палестине вновь привел к болезненным сценам

·48·Мир
Снос домов в Палестине вновь привел к болезненным сценам

На юге Западного берега реки Иордан продолжаются случаи сноса домов. Эти действия, предпринимаемые израильскими силами, вызвали тяжелые настроения среди местного населения.

Жители вынуждены наблюдать, как их дома разрушаются на их глазах. Для них это место было не просто жильем, а пространством, связанным с воспоминаниями, накопленными за долгие годы, семейной жизнью и чувством безопасности.

Израильская сторона в отдельных случаях объясняет снос домов незаконным строительством или соображениями безопасности. Палестинцы и международные организации, в свою очередь, подчеркивают, что такая практика вынуждает население покидать места своего проживания.

Этот вопрос уже много лет находится в центре споров в израильско-палестинском конфликте. По имеющимся данным, с 1967 по 2017 год было снесено около 50 тысяч домов палестинцев. После 7 октября 2023 года случаи сноса домов участились.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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