Партнеры NVIDIA начали получать видеокарты GeForce RTX 50 Супер

·19·Технологии
Партнеры NVIDIA начали получать видеокарты GeForce RTX 50 Супер

Процесс перехода на технологии нового поколения на рынке графических процессоров идет полным ходом. Как сообщает ресурс Видеокардз, по меньшей мере один из партнеров NVIDIA уже получил физические образцы видеокарт серии GeForce RTX 50 Супер. Эта новость означает, что устройства на базе архитектуры Blackwell прошли стадию производства и готовы к этапам тестирования и логистики. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Однако получение устройств партнерами не означает, что они скоро поступят в продажу. NVIDIA пока не спешит выводить новые модели на рынок. Основной причиной этого называется резкий рост цен на видеопамять на мировом рынке. Компания ожидает стабилизации экономической ситуации и возможностей для оптимизации производственных затрат.

Объем памяти и технические обновления

Согласно имеющимся данным, серия RTX 50 Супер будет обладать значительно большим объемом памяти по сравнению со стандартными моделями. Это изменение будет реализовано за счет использования новых чипов стандарта ГДДР7. Ожидается, что вместо нынешних чипов емкостью 2 GB будут применяться модули объемом 3 GB, что выведет производительность видеокарт на новый уровень.

В частности, ожидаемые технические характеристики выглядят следующим образом:

  • Модель RTX 5070 Супер будет оснащена 18 GB видеопамяти вместо 12 GB;
  • Модели RTX 5070 Ти Супер и RTX 5080 Супер получат 24 GB памяти.
Такой большой объем памяти крайне важен для современных игр и сложных графических задач, особенно для процессов, связанных с AI. Однако у этого обновления есть и обратная сторона, которая напрямую влияет на себестоимость продукта.

Рост цен и рыночная конъюнктура

Отраслевые аналитики отмечают, что новые чипы ГДДР7 емкостью 3 GB стоят в три раза дороже нынешних чипов на 2 GB. Соотношение объема памяти к цене ухудшилось вдвое. Это может привести к тому, что видеокарты RTX 50 Супер поступят в продажу по гораздо более высокой цене, чем ожидали пользователи.

Эта новость имеет важное значение и для рынка Узбекистана. Глобальный рост цен на видеокарты может ограничить покупательские возможности местных ритейлеров и геймеров. Тем не менее спрос на продукцию NVIDIA остается высоким, поскольку конкурирующие технологии пока не могут предложить производительность уровня Blackwell.

В заключение можно сказать, что NVIDIA технически подготовила новое поколение Супер-карт, однако их премьера задерживается из-за экономических факторов. Компания пытается найти баланс между высокой производительностью и бюджетом пользователей.

NVIDIAGeForceRTX 50 SuperТехнологииВидеокарты
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Путь в Сан-Франциско для австралийских стартапов: партнерство Stripe и TechCrunchПуть в Сан-Франциско для австралийских стартапов: партнерство Stripe и TechCrunchСегодня, 04:23США выделили Кратос 400 млн долларов для лидерства в гонке гиперзвуковых вооруженийСША выделили Кратос 400 млн долларов для лидерства в гонке гиперзвуковых вооруженийСегодня, 03:58Верту представила смартфон Alphafold за 6 880 долларов для руководителейВерту представила смартфон Alphafold за 6 880 долларов для руководителейСегодня, 03:54Космический аппарат NASA Псйче передал на Землю уникальные снимки поверхности МарсаКосмический аппарат NASA Псйче передал на Землю уникальные снимки поверхности МарсаСегодня, 03:26Компания Databricks достигла рекордной оценки в 188 миллиардов долларов на рынке искусственного интеллектаКомпания Databricks достигла рекордной оценки в 188 миллиардов долларов на рынке искусственного интеллектаСегодня, 03:22На Международную космическую станцию отправят летающего робота нового поколенияНа Международную космическую станцию отправят летающего робота нового поколенияСегодня, 02:57
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли