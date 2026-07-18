Партнеры NVIDIA начали получать видеокарты GeForce RTX 50 Супер

Процесс перехода на технологии нового поколения на рынке графических процессоров идет полным ходом. Как сообщает ресурс Видеокардз, по меньшей мере один из партнеров NVIDIA уже получил физические образцы видеокарт серии GeForce RTX 50 Супер. Эта новость означает, что устройства на базе архитектуры Blackwell прошли стадию производства и готовы к этапам тестирования и логистики. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Однако получение устройств партнерами не означает, что они скоро поступят в продажу. NVIDIA пока не спешит выводить новые модели на рынок. Основной причиной этого называется резкий рост цен на видеопамять на мировом рынке. Компания ожидает стабилизации экономической ситуации и возможностей для оптимизации производственных затрат.

Объем памяти и технические обновления

Согласно имеющимся данным, серия RTX 50 Супер будет обладать значительно большим объемом памяти по сравнению со стандартными моделями. Это изменение будет реализовано за счет использования новых чипов стандарта ГДДР7. Ожидается, что вместо нынешних чипов емкостью 2 GB будут применяться модули объемом 3 GB, что выведет производительность видеокарт на новый уровень.

В частности, ожидаемые технические характеристики выглядят следующим образом:

Модель RTX 5070 Супер будет оснащена 18 GB видеопамяти вместо 12 GB;

Модели RTX 5070 Ти Супер и RTX 5080 Супер получат 24 GB памяти.

Такой большой объем памяти крайне важен для современных игр и сложных графических задач, особенно для процессов, связанных с AI. Однако у этого обновления есть и обратная сторона, которая напрямую влияет на себестоимость продукта.

Рост цен и рыночная конъюнктура

Отраслевые аналитики отмечают, что новые чипы ГДДР7 емкостью 3 GB стоят в три раза дороже нынешних чипов на 2 GB. Соотношение объема памяти к цене ухудшилось вдвое. Это может привести к тому, что видеокарты RTX 50 Супер поступят в продажу по гораздо более высокой цене, чем ожидали пользователи.

Эта новость имеет важное значение и для рынка Узбекистана. Глобальный рост цен на видеокарты может ограничить покупательские возможности местных ритейлеров и геймеров. Тем не менее спрос на продукцию NVIDIA остается высоким, поскольку конкурирующие технологии пока не могут предложить производительность уровня Blackwell.

В заключение можно сказать, что NVIDIA технически подготовила новое поколение Супер-карт, однако их премьера задерживается из-за экономических факторов. Компания пытается найти баланс между высокой производительностью и бюджетом пользователей.