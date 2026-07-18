Выгода банков от бума AI: финансовые гиганты США фиксируют рекордную прибыль

Крупнейшие инвестиционные банки США зафиксировали рекордные комиссионные доходы на фоне огромного притока капитала в инфраструктуру искусственного интеллекта (AI). Согласно отчетам таких финансовых гигантов, как Goldman Sachs, JPMorgan и Morgan Stanley, технологическая революция запустила новый «суперцикл» на финансовых рынках. Этот процесс обогащает казну банков не только за счет разработчиков программного обеспечения, но и благодаря финансированию дата-центров и энергетических систем. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Банк Goldman Sachs по итогам второго квартала 2026 года получил 3,4 миллиарда долларов комиссионных от инвестиционного банкинга. Это на 55 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, и является самым высоким показателем в истории банка. Глава банка Дэвид Соломон назвал эту ситуацию «суперциклом капитальных затрат на AI». По его словам, спрос на средства для строительства вычислительной инфраструктуры резко возрастает во всех регионах и отраслях.

Масштабы инвестиций и инфраструктурная гонка

Активность на финансовом рынке заметна не только в акциях, но и в долговых обязательствах. Например, Goldman Sachs увеличил доход от размещения акций на 130 процентов, а от выпуска облигаций — на 75 процентов. Кроме того, участие восьми крупных банков в предоставлении кредита компании СофтБанк на сумму 40 миллиардов долларов для сделки, связанной с OpenAI, показывает, насколько высок финансовый интерес в этой сфере.

Темпы роста в других банках также впечатляют: JPMorgan удалось собрать 3,3 миллиарда долларов (рост на 30 процентов), Morgan Stanley — 2,44 миллиарда долларов (рост на 58 процентов), а Bank of America — 2,14 миллиарда долларов (рост на 50 процентов). По прогнозам аналитиков Morgan Stanley, расходы на строительство дата-центров в 2026 году составят 850 миллиардов долларов, а к 2028 году эта цифра может достичь 1,5 триллиона долларов.

Руководители банков связывают эту активность не только с АИ-компаниями, но и со всей экосистемой вокруг них. К ней относятся:

Строительство центров хранения и обработки данных (дата-кентерс);

Создание энергоснабжения и стабильных электрических сетей;

Производство устройств памяти и высокопроизводительных чипов;

Новые платформы для технологий облачных вычислений.

Риски и меры предосторожности

Однако столь стремительный рост заставляет банки проявлять осторожность. Хотя глава Китигруп Джейн Фрейзер отмечает, что AI стал центральной темой переговоров с клиентами, стало известно об отказах по некоторым проектам. В частности, JPMorgan отказался от ряда сделок, связанных с дата-центрами. Причиной стали дефицит электроэнергии и неопределенность относительно того, кто будет арендаторами этих зданий в будущем.

В целом чистая прибыль пяти крупнейших банков США во втором квартале составила 49 миллиардов долларов, что на 39 процентов больше, чем в прошлом году. Тем не менее, Дэвид Соломон предупредил, что текущий цикл не будет длиться бесконечно. По его мнению, рынок рано или поздно столкнется с фазой «перенастройки», после чего может начаться период более устойчивого роста. Пока для банков главным вопросом остается то, насколько энергосистема сможет поддерживать расширение AI.