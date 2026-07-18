Встреча Тома Брэди и Лионелья Месси: обсуждение знаменитого фото с Ламином Ямалем

·30·Спорт
Встреча Тома Брэди и Лионелья Месси: обсуждение знаменитого фото с Ламином Ямалем

Две легенды мирового спорта — звезда американского футбола Том Брэди и футбольный король Лионель Месси — встретились в Нью-Йорке, чтобы обсудить предстоящий финал Чемпионата мира. В центре беседы оказалось нашумевшее в социальных сетях фото, на котором Лионель Месси купает младенца Ламина Ямаля. Том Брэди назвал этот снимок «пророческим», ведь спустя годы тот самый ребенок дорос до уровня, позволяющего бороться с Месси за чемпионский титул. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Это знаменитое фото было сделано в 2007 году, когда Ламину Ямалю было всего несколько месяцев, а Месси только начинал блистать в составе «Барселоны». Сегодня 19-летний Ямаль, будучи одним из лидеров сборной Испании, готовится выйти на поле против Аргентины во главе с Лионельем Месси. Это событие продемонстрировало смену поколений в футбольном мире и своеобразную иронию судьбы.

Месси о молодом таланте

Лионель Месси тепло отозвался о своем сопернике, который младше его на несколько десятилетий. «В свои 19 лет он уже стал одним из ведущих игроков мирового футбола. У него впереди вся карьера, и есть отличная возможность достичь исторических результатов. Я всегда желаю ему только самого лучшего», — сказал Месси на мероприятии, организованном ФИФА и Фанатикс.

В то же время капитан сборной Аргентины подчеркнул, что не собирается легко отдавать победу Испании в финале. По словам Месси, сборная Аргентины приложит все усилия, чтобы остановить Ламина Ямаля, хотя это и сложная задача. Он особо отметил, что сборная Испании состоит не только из одного игрока, и в их составе много других квалифицированных футболистов.

Если взглянуть на статистику, то этот Чемпионат мира проходит для Лионелья Месси крайне успешно. Он забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи в 7 матчах, продолжая обновлять рекорды своей карьеры. Его общий показатель на Чемпионатах мира достиг 21 гола и 12 ассистов в 33 играх.

Влияние Ямаля и ожидания от финала

Хотя статистика Ламина Ямаля на этом турнире не столь яркая, как у Месси (1 гол в 7 матчах), его влияние на поле неоценимо. Именно он заработал пенальти в полуфинале против Франции, внеся огромный вклад в победу своей команды. Скоростные действия Ямаля держат защитников соперника в постоянном напряжении и создают свободные зоны для партнеров по команде.

Этот финал может стать последним Чемпионатом мира в карьере Месси, а для Ямаля — первым. Младенец, который когда-то был на руках у Месси, теперь попытается занять его трон. Футбольная общественность ждет это противостояние не просто как матч двух стран, а как столкновение двух великих эпох.

Напомним, что отец Ламина Ямаля, публикуя это фото в социальных сетях, назвал его «началом пути двух легенд». Теперь этим словам предстоит найти подтверждение на поле.

Лионель МессиЛамин ЯмальТом БрэдиАргентинаИспания
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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