Мобильная Windows и Intel: Acer представила портативный игровой ПК Предатор Atlas 8

·26·Технологии
Мобильная Windows и Intel: Acer представила портативный игровой ПК Предатор Atlas 8
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Компания Acer представила свой новый портативный игровой ПК Предатор Atlas 8 на выставке Компутекс 2026. Это компактное устройство работает на базе процессора Intel Арк Г3 нового поколения и операционной системы Windows 11 Хоме, оно предназначено для любителей игр в дороге. Об этом сообщает портал Иксбт.ком.

Устройство оснащено 8-дюймовым ИПС-сенсорным дисплеем с разрешением 1920 кс 1200 пикселей. Экран поддерживает частоту обновления 120 Гц, яркость 500 нит и технологию ВРР (Вариабле Рефреш Рате). Для защиты используется стекло Корнинг Горилла Гласс Виктус. Также гаджет получил два 2-ваттных динамика и два микрофона с шумоподавлением.

Технически модель Предатор Atlas 8 оснащена процессорами Intel Арк Г3 или АРК Г3 Экстреме, до 24 ГБ оперативной памяти ЛПДДР5кс и ССД-накопителем до 1 ТБ. Емкость аккумулятора на выбор составляет 60 или 80 Вт·ч. В качестве системы охлаждения используется технология Предатор АероБладе с двумя вентиляторами (один из которых металлический).

Компьютер оснащен двумя портами Тундерболт 4, слотом для карт микроСД и модулем Intel Киллер Wi-Fi 7. Вес устройства с аккумулятором на 80 Вт·ч составляет 770 граммов. Для управления в играх установлены полноразмерные аналоговые джойстики и триггеры Л2/Р2 с датчиками Холла.

Особенностью устройства является двухрежимный переключатель триггеров. Это позволяет пользователю мгновенно переключать нажатие триггера в быстрый режим (для шутеров) или плавный аналоговый режим (для гонок). Продажи Предатор Atlas 8 ожидаются в октябре 2026 года.

AcerPredator Atlas 8Intel ArcПортативный ПКWindows 11
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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