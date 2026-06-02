Телескоп Джамес Вебб обнаружил метан на межзвездной комете 3И/ATLAS

Космический телескоп Джамес Вебб впервые напрямую обнаружил метан на межзвездной комете 3И/ATLAS. Наблюдения показали, что химический состав этого объекта значительно отличается от большинства комет Солнечной системы и отражает условия формирования других планетных систем. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Исследователи использовали прибор МИРИ (инструмент для измерения среднего инфракрасного спектра). Наблюдения проводились в декабре 2023 года, когда комета проходила ближайшую к Солнцу точку и удалялась на расстояние 329–379 миллионов километров. Обнаружение метана крайне важно для астрономов, так как этот газ быстро испаряется из ледяного состояния.

Ученые предполагают, что большая часть метана в составе 3И/ATLAS долгое время оставалась скрытой под поверхностью ядра и начала выделяться, когда солнечное тепло достигло глубоких слоев. Также было подтверждено, что содержание углекислого газа (КО2) в комете значительно выше, чем водяного пара.

В сочетании с ранее выявленной высокой концентрацией азота эти данные указывают на то, что объект сформировался в среде, полностью отличной от нашей Солнечной системы. По сути, 3И/ATLAS сохраняет химическую «печать» другой звездной системы, возникшую миллиарды лет назад.

К настоящему времени астрономам удалось детально изучить только две межзвездные кометы — 2И/Борисов, открытую в 2019 году, и 3И/ATLAS. Возможности телескопа Джамес Вебб позволяют анализировать такие уникальные объекты с точностью, которая была невозможна еще несколько лет назад.