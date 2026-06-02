Эверанд и Фабле объединяются, чтобы бросить вызов доминированию Amazon

·23·Технологии
Эверанд и Фабле объединяются, чтобы бросить вызов доминированию Amazon
Аудиоверсия

Сервис Эверанд, принадлежащий компании Скрибд, анонсировал новую систему подписки, направленную на ограничение монополии Amazon на рынке цифрового чтения. Теперь пользователи могут воспользоваться услугой, объединяющей аудиокниги, электронные книги и книжный клуб в едином пакете. Этот шаг стал возможен благодаря интеграции с приложением для социального чтения Фабле, приобретенным Эверанд в 2025 году. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Новые тарифные планы на рынке США начинаются от 11,99 долларов в месяц и предоставляют пользователям доступ к каталогу из более чем 1,5 миллиона аудио- и электронных книг. Кроме того, подписчики могут присоединиться к почти 200 тысячам онлайн-книжных клубов на платформе Фабле. Процесс чтения или прослушивания в одном приложении автоматически синхронизируется со вторым, что обеспечивает удобство для пользователей.

Это предложение Эверанд является весьма конкурентоспособным по сравнению с сервисом Аудибле Премиум Plus от Amazon ($14,95 в месяц). В настоящее время Amazon контролирует рынок через такие платформы, как Аудибле, Kindle и Гудреадс. Эверанд же стремится увеличить время пребывания пользователей на платформе за счет интеграции в свою систему более 100 миллионов отзывов и рейтингов из Фабле.

В настоящее время не только Эверанд, но и Spotify активно выходит на рынок аудиокниг. Однако Эверанд, опираясь на свои исследования 2025 года, отмечает, что более половины читателей регулярно используют как аудио-, так и электронный форматы. Тренд БукТок и растущий интерес к книжным сообществам среди поколения З открывают новые возможности для союза Эверанд и Фабле.

EverandAmazonFableАудиокнигиТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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