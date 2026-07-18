Билинк представила МЭ Pro 370: гибрид мини-ПК и NAS

Компания Билинк, занявшая прочные позиции на рынке мини-ПК, сделала новый шаг в мире гибридных устройств. Представленная модель МЭ Pro 370 способна одновременно выполнять функции высокопроизводительного мини-ПК и емкого сетевого хранилища (NAS). Подобные универсальные решения обычно предназначены для профессиональных пользователей и специалистов, работающих с большими объемами данных. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Ключевая особенность устройства заключается в его внутренней архитектуре. По данным иксбт.ком, модель МЭ Pro 370 оснащена новейшим и мощным процессором AMD Ryzen AI 9 ХКс 370. Как правило, для стандартных НАС-систем такая высокая вычислительная мощность не требуется, однако Билинк адаптировала эту модель для выполнения сложных задач, включая работу с алгоритмами AI.

Возможности памяти и технические характеристики

Самым удивительным аспектом МЭ Pro 370 являются возможности хранения данных. Несмотря на компактный корпус (145 кс 165 мм или 112 кс 121 мм в зависимости от модификации), пользователи могут установить три ССД-накопителя формата M.2 и дополнительно два или четыре САТА-драйвера. Это превращает устройство в настоящее хранилище данных.

Представители компании отмечают, что в топовой модификации модели доступна возможность размещения до 132 TB данных. Стоит отметить, что это лишь пример, приведенный Билинк; с появлением на рынке более емких дисков этот лимит можно будет расширить. Для оперативной памяти предусмотрены два слота, при этом производитель предлагает версии с 32 GB RAM.

Коммуникации и ценовая политика

В плане интерфейсов подключения новый мини-ПК полностью соответствует современным стандартам. Устройство включает в себя:

Высокоскоростные порты USB4;

Два типа сетевых портов: РДж45 2.5ГбЭ и профессиональный РДж45 10ГбЭ;

Модуль Wi-Fi 6E для беспроводной связи.

Учитывая растущий спрос на мини-ПК, данная модель может стать отличным решением для систем видеонаблюдения или в качестве сервера для небольших офисов. Особенно наличие порта 10ГбЭ позволяет передавать данные в локальной сети за считанные секунды.

Что касается цен, Билинк МЭ Pro 370 поступил в продажу на китайском рынке по довольно доступным ценам. Младшая версия оценивается примерно в 590 долларов, а топовая конфигурация со всеми возможностями расширения продается за 635 долларов. Эти цены выглядят весьма конкурентоспособными по отношению к техническим характеристикам и функциональности устройства.