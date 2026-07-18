После покупки Месси эта элитная недвижимость распродается стремительно

·0·Мир
После покупки Месси эта элитная недвижимость распродается стремительно

Лионель Месси оказался в центре внимания не только на футбольном поле перед финалом чемпионата мира против Испании, но и за его пределами. Инвестиция легендарного футболиста, сделанная год назад в жилой комплекс Cipriani Residences Miami в Майами, принесла огромный успех.

Как стало известно, в прошлом году Месси приобрел четыре квартиры в этом небоскребе. На данный момент 85-этажный комплекс завершил основной этап строительства, и более 80 процентов квартир уже проданы.

Согласно источникам, вслед за Месси недвижимость здесь приобрел ряд других аргентинских футболистов. Кроме того, проект выбирают руководители компаний Citadel и Amazon, переезжающие в Майами из Нью-Йорка и Калифорнии. Иностранные покупатели прибыли из более чем 30 стран, наиболее активными из которых являются представители Мексики, Италии, Колумбии, Бразилии, Аргентины, Канады, Франции, Испании и Великобритании.

Месси заплатил около 7,5 миллионов долларов за квартиру с четырьмя спальнями площадью около 3500 квадратных футов. На момент совершения сделки планировалось, что здание будет сдано в эксплуатацию в 2028 году. Однако темпы строительства были ускорены, и теперь владельцы смогут заселиться в свои квартиры летом 2027 года.

После завершения строительства здание высотой около 950 футов станет одним из самых высоких жилых объектов к югу от Нью-Йорка. В комплексе, состоящем из 397 квартир, предусмотрено более 50 тысяч квадратных футов инфраструктуры, включая бассейн, SPA-центр, частный кинотеатр, зону отдыха с видом на залив Бискейн и знаменитые рестораны Cipriani.

Представитель семьи Cipriani Джузеппе Чиприани подчеркнул, что этот проект продолжает почти столетние традиции итальянского гостеприимства.

По словам Камило Мигеля-младшего, главы компании Mast Capital, реализующей проект, достижение высокого этапа строительства и рост продаж свыше 80 процентов еще раз подтверждают, что Майами становится одним из самых престижных рынков недвижимости в мире.

Таким образом, инвестиция Лионеля Месси, сделанная год назад, оказалась не только успешным вложением средств, но и значительно повысила интерес к одной из самых престижных резиденций в Майами.

Лионель МессиМайамиCipriani Residences MiamiAmazonCitadel
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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