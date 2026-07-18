Частный сектор Индии вышел в космос: ракета Викрам-1 совершила свой первый полет

Индийский аэрокосмический стартап Skyroot Аероспаке успешно испытал Викрам-1 — первую в истории страны орбитальную ракету-носитель, полностью разработанную частной компанией. Полет в рамках миссии Аагаман состоялся с космодрома имени Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота. Это событие оценивается как важный шаг в укреплении позиций Индии на мировом космическом рынке. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Ракета названа в честь основателя индийской космической программы Викрама Сарабхаи. Устройство длиной около 22 метров состоит из четырех ступеней. Первые три ступени оснащены двигателями на твердом топливе индийской разработки, а последняя — жидкостным двигателем. Примечательно, что этот двигатель был напечатан на 3Д-принтере, что обеспечивает высокую точность вывода полезной нагрузки на орбиту.

Технологические инновации и местное производство

Корпус ракеты Викрам-1 изготовлен из углеродного волокна, при этом более 90 процентов компонентов произведено непосредственно в Индии. Это позволяет не только снизить затраты, но и продемонстрировать технологическую независимость страны. Ракета способна выводить до 350 кг полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту высотой 450 км.

По данным иксбт.ком, этот испытательный полет был направлен на проверку работы двигателей, навигационных систем, телеметрии, связи и механизмов отделения полезной нагрузки. В демонстрационных целях на борту ракеты были размещены несколько технологических модулей и небольшая золотая статуэтка в память об индийских ученых.

Коммерческий потенциал и конкурентоспособные цены

Skyroot Аероспаке уже вызвала большой интерес на международном рынке. Компания получила предварительные заказы на запуск более 400 спутников. В условиях растущей конкуренции на рынке малых спутников индийский стартап стремится выделиться за счет доступных цен.

Согласно текущим расчетам, стоимость вывода одного килограмма груза на орбиту с помощью Викрам-1 составит около 15 тысяч долларов. Этот показатель является весьма привлекательным по международным стандартам и поможет компании занять свою нишу на рынке, где доминируют такие гиганты, как SpaceX. Ожидается, что в будущем такие доступные и надежные полеты откроют широкие возможности для небольших исследовательских институтов и частных компаний.