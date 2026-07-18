SpaceX Starship готов к полету: двигатели заменены, назначена новая дата

Компания SpaceX, основанная Илоном Маском, готовится к очередному испытательному полету своей мощнейшей ракетной системы — Starship. Миссия, ранее отложенная из-за технических неполадок, теперь ожидается 20 июля. Этот полет рассматривается не только как техническое испытание, но и как новый этап в освоении космоса. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Полет, изначально запланированный на 16 июля, был отменен из-за экстренной остановки процесса зажигания двигателей ускорителя Super Heavy. Как сообщил инсайдер и сотрудник компаний Tesla и SpaceX Дима Зенюк, инженерам пришлось полностью заменить два двигателя Raptor для устранения неисправности. На фоне этой неожиданной задержки наблюдалось небольшое снижение стоимости акций компании.

Основные цели миссии и дебют Starlink В3

Эта миссия, получившая название Флигхт 13, станет вторым испытательным полетом версии Starship В3. Одним из важнейших аспектов полета является вывод на орбиту и развертывание первых 20 полнофункциональных спутников Starlink В3. Эти спутники нового поколения послужат расширению глобального интернет-покрытия и повышению его качества.

Также в ходе полета специалисты SpaceX планируют провести эксперимент по повторному запуску двигателя Raptor в открытом космосе. Этот технологический процесс крайне важен для проверки маневренности корабля и будущих дальних космических миссий. В случае успеха испытание укрепит возможности многоразового использования Starship.

Согласно плану, после отделения ступеней ракеты ускоритель Super Heavy будет совершать контролируемую посадку в Мексиканский залив. Верхняя часть корабля, то есть сам Starship, должна завершить свой полет приводнением в Индийский океан. По данным иксбт.ком, эти процессы должны на практике доказать возможности восстановления ракеты.

Для любителей технологий в Узбекистане этот полет также значим, поскольку развитие проекта Starlink в будущем может расширить возможности высокоскоростного спутникового интернета в нашем регионе. В настоящее время SpaceX завершает все технические проверки и проводит последние подготовительные работы на стартовой площадке.