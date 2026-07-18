Из-за контактных линз женщина оказалась на грани потери зрения

·43·Мир
Из-за контактных линз женщина оказалась на грани потери зрения

История 47-летней британки Эммы Марсден стала серьезным предупреждением для всех, кто носит контактные линзы. Из-за ошибки, которая казалась незначительной, в ее глаз попал опасный паразит, начавший разъедать роговицу. Ситуация стала настолько критической, что врачам пришлось зашить веко, чтобы попытаться спасти зрение.

Инцидент произошел в феврале, когда Эмма убиралась в конюшне, поскользнулась и упала лицом в тележку с грязью и водой. Она умыла лицо и руки, но контактные линзы сняла только вечером. Позже врачи заявили, что именно это стало причиной инфекции.

Через четыре дня ее правый глаз начал сильно болеть и слезиться. Сначала врачи диагностировали язву роговицы и прописали глазные капли. Однако боль усиливалась с каждым днем, и Эмма полностью ослепла на правый глаз.

В ходе повторных обследований у нее был выявлен акантамебный кератит. Это опасная инфекция, вызываемая микроскопическим паразитом под названием Акантамоеба, который разрушает роговицу и нервные ткани.

«Эту боль невозможно описать словами. Я родила троих детей, но эти мучения были сильнее, чем роды», — говорит Эмма.

После того как паразит пробил роговицу, врачи были вынуждены зашить веко. Теперь женщине предстоит пересадка роговицы, однако из-за инфекции операцию пришлось отложить на несколько лет.

Специалисты отмечают, что Акантамоеба встречается в обычной водопроводной воде, озерах, реках, бассейнах, почве и пыли. Именно поэтому крайне важно не допускать контакта линз с водой и строго соблюдать правила гигиены.

В настоящее время Эмма еженедельно проходит осмотры у врачей и каждые два часа закапывает специальные глазные капли. По ее словам, проблема была не в самих контактных линзах, а в их неправильном использовании.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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