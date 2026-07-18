Узбекистан вошел в топ-10 по тактическим изменениям на ЧМ-2026

·58·Спорт
Узбекистан вошел в топ-10 по тактическим изменениям на ЧМ-2026

Хотя национальная сборная Узбекистана не смогла достичь поставленных целей по результатам на чемпионате мира 2026 года, по одному показателю она вошла в число самых активных команд турнира.

Согласно данным Opta Аналйст, сборная под руководством Фабио Каннаваро часто меняла тактическое построение по ходу матчей, показав такой же результат, как Англия и Иран.

Узбекистан несколько раз менял схему в каждом матче

Согласно статистике, национальная сборная Узбекистана меняла тактическое построение в среднем 2,7 раза каждые 90 минут.

Этот показатель позволил сборной войти в десятку команд, совершивших наибольшее количество тактических изменений на мундиале.

Узбекистан показал такой же результат, как Англия и Иран. Это свидетельствует о том, что тренерский штаб регулярно корректировал план на игру в зависимости от ситуации на поле, действий соперника и счета.

В списке лидируют две азиатские команды

В рейтинге команд, чаще всего менявших тактическую схему, первое место делят Катар и Иордания. Обе сборные меняли построение в среднем 3,3 раза каждые 90 минут.

Десятка лучших выглядит следующим образом:

  1. Катар — 3,3 раза;

  2. Иордания — 3,3;

  3. Бельгия — 3,0;

  4. Чехия — 3,0;

  5. Парагвай — 2,8;

  6. Англия — 2,7;

  7. Узбекистан — 2,7;

  8. Иран — 2,7;

  9. Алжир — 2,5;

  10. Египет — 2,4.

Таким образом, в топ-10 вошли четыре азиатские сборные.

Штаб Каннаваро активно реагировал на ситуацию

Сборная Узбекистана провела на чемпионате мира три встречи. Данные Opta показывают, что тренерский штаб во главе с Фабио Каннаваро не проводил матчи по одной и той же схеме.

По ходу матчей команда пыталась изменить баланс между обороной и атакой, усилить действия на флангах и обновлять задачи игроков в зависимости от счета.

Однако тактическая активность не трансформировалась в итоговый результат — Узбекистан проиграл все три матча в группе.

Первый мундиаль запомнился двумя историческими голами

Узбекистан впервые в своей истории принял участие в чемпионате мира, где в группе «К» сразился с Португалией, Колумбией и Демократической Республикой Конго.

Первый гол национальной сборной на чемпионатах мира забил Аббосбек Файзуллаев.

А мяч, забитый Эльдором Шомуродовым в ворота ДР Конго, был признан самым красивым голом группового этапа.

Результаты оказались не такими, как ожидалось, но первый мундиаль Узбекистана запомнился тактическими поисками и голами, вошедшими в историю футбола страны.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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