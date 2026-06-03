Asus представила защищенный моноблок ЭкспертКентер П200 АиО

·52·Технологии
Asus представила защищенный моноблок ЭкспертКентер П200 АиО
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Компания Asus представила новый 24-дюймовый моноблок ЭкспертКентер П200 (ПМ240ФА), предназначенный для офисной работы. Устройство разработано специально для ресепшенов, коворкингов и стандартных рабочих мест, отличаясь компактным дизайном. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Моноблок оснащен 23,8-дюймовым ИПС-экраном Фулл ХД с яркостью до 300 нит. Дисплей также имеет сертификат ТУВ Рхеинланд по защите зрения. Устройство работает на базе энергоэффективных чипов AMD Атлон Силвер, Ryzen 3 30 или Ryzen 5 40 (15 Вт).

Согласно техническим характеристикам, ЭкспертКентер П200 поддерживает до 16 ГБ оперативной памяти ЛПДДР5Кс и ССД-накопитель ПКИе 4.0 объемом до 512 ГБ. Для видеоконференций предусмотрена веб-камера 1080п со специальной механической шторкой.

Интерфейсы подключения расположены на боковой и задней панелях корпуса и включают порты USB-C, УСБ-А, Этернет и HDMI 2.1. За беспроводную связь отвечают модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4. Для обеспечения безопасности внедрены модуль ТПМ и система БИОС стандарта НИСТ.

Корпус устройства полностью соответствует требованиям военного стандарта США МИЛ-СТД-810Х, что гарантирует его надежность. Вес моноблока составляет 5,5 кг. Цена и дата начала продаж пока не объявлены.

AsusExpertCenterМоноблокAMD RyzenТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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