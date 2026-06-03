Perplexity представила новый «ИИ-диспетчер» на выставке Компутекс 2026

·57·Технологии
Perplexity представила новый «ИИ-диспетчер» на выставке Компутекс 2026
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Компания Perplexity AI на выставке Компутекс 2026 продемонстрировала гибридную систему инференса, автоматически распределяющую задачи между устройством пользователя и облачными серверами. Данная технология в реальном времени самостоятельно решает, какие процессы выполнять на локальном компьютере, а какие отправлять в более мощные облачные модели. Генеральный директор компании Аравинд Шринивас представил это решение на совместной презентации с главой Intel Лип-Бу Таном. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Главное преимущество системы заключается в том, что пользователю не нужно вручную выбирать место обработки данных. Например, конфиденциальный контент, такой как финансовые документы или медицинские данные, обрабатывается локально с помощью процессоров Intel Коре Ultra Сериес 3. Сложные и ресурсоемкие вычисления безопасно направляются в облачные модели. Такой подход обеспечивает конфиденциальность данных и одновременно повышает быстродействие системы.

Эта разработка является логическим продолжением стратегии Perplexity, реализуемой с начала 2026 года. В феврале была представлена система Компутер, координирующая работу 19 моделей, включая Claude, Gemini, ГПТ и Grok. Новая гибридная модель определяет не только наиболее подходящую модель для задачи, но и место её физического запуска — на самом компьютере или на сервере.

Основной темой выставки Компутекс 2026 стал перенос искусственного интеллекта непосредственно на устройства пользователей. Если глава NVIDIA Дженсен Хуан представил суперчип RTX Спарк для запуска больших языковых моделей на ПК, то Intel показала свои новые процессоры как основу для гибридных ИИ-сценариев. Ожидается, что популяризация технологии Perplexity еще больше увеличит спрос на высокопроизводительные процессоры.

PerplexityComputex 2026IntelNVIDIAИскусственный Интеллект
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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