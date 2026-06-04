Samsung выпустила важное обновление безопасности для устройств Galaxy

·78·Технологии
Samsung выпустила важное обновление безопасности для устройств Galaxy

Компания Samsung раскрыла детали обновления безопасности за июнь 2026 года для устройств Galaxy. Этот патч уже включен в бета-версию One UI 9.0 для смартфонов Galaxy S26 в некоторых странах и скоро станет доступен для других поддерживаемых устройств. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно бюллетеню безопасности Samsung, обновление устраняет в общей сложности 45 уязвимостей. 33 из них относятся к системе Android и были исправлены в сотрудничестве с Google. Пять из этих уязвимостей имеют статус критических, остальные признаны высокоопасными.

Еще 12 исправлений касаются собственных компонентов Samsung. В частности, устранены ошибки в Смарт Суггестионс, Samsung Аккунт, Samsung Cloud, Теме Манагер, системных настройках и других элементах интерфейса One UI.

Большинство проблем наблюдалось на устройствах под управлением операционных систем Android 14, Android 15 и Android 16. Также была закрыта уязвимость в драйвере ДРМ ХДР для платформ Exynos.

В ближайшие недели июньский патч безопасности планируется поэтапно распространять и на другие совместимые смартфоны и планшеты Galaxy.

SamsungGalaxyAndroidOne UIБезопасность
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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