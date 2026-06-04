Samsung выпустила важное обновление безопасности для устройств Galaxy

Компания Samsung раскрыла детали обновления безопасности за июнь 2026 года для устройств Galaxy. Этот патч уже включен в бета-версию One UI 9.0 для смартфонов Galaxy S26 в некоторых странах и скоро станет доступен для других поддерживаемых устройств. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно бюллетеню безопасности Samsung, обновление устраняет в общей сложности 45 уязвимостей. 33 из них относятся к системе Android и были исправлены в сотрудничестве с Google. Пять из этих уязвимостей имеют статус критических, остальные признаны высокоопасными.

Еще 12 исправлений касаются собственных компонентов Samsung. В частности, устранены ошибки в Смарт Суггестионс, Samsung Аккунт, Samsung Cloud, Теме Манагер, системных настройках и других элементах интерфейса One UI.

Большинство проблем наблюдалось на устройствах под управлением операционных систем Android 14, Android 15 и Android 16. Также была закрыта уязвимость в драйвере ДРМ ХДР для платформ Exynos.

В ближайшие недели июньский патч безопасности планируется поэтапно распространять и на другие совместимые смартфоны и планшеты Galaxy.