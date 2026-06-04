Готова ли Кремниевая долина к домашним роботам? Хелло Робот на новом этапе

·65·Технологии
Готова ли Кремниевая долина к домашним роботам? Хелло Робот на новом этапе

Стартап Хелло Робот из Мартинеса, Калифорния, представил четвертое поколение своего робота-помощника Стретч. В отличие от многих конкурентов в Кремниевой долине, компания фокусируется не на создании сложных гуманоидов, а на разработке компактных устройств, способных оказывать практическую помощь в реальных домах. Стретч оснащен телескопической рукой, сенсорной головой и колесной платформой, предназначен для работы за пределами лабораторий. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Компания была основана в 2017 году бывшим директором по робототехнике Google Аароном Эдсингером и профессором Технологического института Джорджии Чарли Кемпом. Хелло Робот ставит целью сбор реальных данных, необходимых для обучения роботов, используя последние достижения в области искусственного интеллекта. Согласно отчету Буллхунд Капитал, ключевое преимущество в робототехнике заключается не только в интеллектуальной собственности, но и в часах работы, накопленных в реальном мире.

Один из тех, кто тестирует возможности робота Стретч на практике, — инвестор Кит Платт. Парализованный в 2021 году, Платт управляет роботом через голосовое приложение на своем смартфоне iPhone. С его помощью он может самостоятельно пить протеиновый коктейль, надевать очки или чистить зубы. Если раньше такие простые задачи занимали два часа, то теперь с помощью робота они выполняются за несколько минут.

В команде Хелло Робот также работают специальные терапевты, которые адаптируют устройство под потребности людей с ограниченными возможностями. По словам Платта, независимость и отсутствие зависимости от других крайне важны не только для пациента, но и для его близких, осуществляющих уход. На данный момент Стретч является одним из немногих проектов, вышедших за пределы лабораторий и начавших служить людям в настоящих домах.

Hello RobotStretchРобототехникаИскусственный ИнтеллектiPhone
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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