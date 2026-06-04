Старые батареи роботакси Ваймо питают энергосети

·50·Технологии
Старые батареи роботакси Ваймо питают энергосети

Компания Ваймо подписала соглашение с компанией по хранению энергии Б2У об использовании отработавших свой срок батарей роботакси для поддержки электросетей в Калифорнии и Техасе. Это соглашение станет решением проблемы утилизации тысяч батарей роботакси Ваймо, развернутых по всей территории США, когда они выйдут из строя. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В настоящее время основу парка Ваймо составляют электромобили Jaguar И-Паке, однако недавно компания начала тестировать фургоны, произведенные китайским автопроизводителем Zeekr. Ваймо заявила о создании «емкости хранения мощностью в сотни мегаватт» в рамках этого партнерства, но не раскрыла конкретных деталей проекта.

Компания Б2У является одним из немногих предприятий, специализирующихся на повторном использовании (репурпосинг) батарей, а не на их переработке. Стоит отметить, что компания Редвуд Материалс, основанная бывшим техническим директором Tesla ДжБ Страубел и поддерживаемая Алфабет, также недавно запустила бизнес по хранению энергии с использованием старых батарей электромобилей.

WaymoРоботаксиB2UЭлектромобильТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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