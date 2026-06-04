ВВДК 2026: обновление Siri и возможности Apple Intelligence

По мере приближения ежегодной конференции разработчиков Apple Ворлдвиде Девелоперс Конференке (ВВДК 2026) в технологическом мире ожидаются крупные изменения. Мероприятие начнется в понедельник в 10:00 по тихоокеанскому времени и будет транслироваться в прямом эфире через приложение Apple Девелопер, официальный сайт и канал на YouTube. В центре внимания конференции этого года — фундаментальное обновление голосового помощника Siri и расширение системы Apple Intelligence. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Одной из самых ожидаемых новостей является масштабное обновление Siri на базе искусственного интеллекта (ИИ). Теперь Siri станет помощником, который лучше понимает контекст, способен выполнять многоэтапные задачи и более естественно взаимодействует с приложениями. Согласно данным, обновленная Siri будет использовать технологию Google Gemini для расширения своих возможностей. Также ожидается презентация отдельного приложения Siri, которое сможет конкурировать с чат-ботами, такими как ChatGPT и Claude.

Apple планирует интегрировать ИИ-агентов в магазин приложений App Store. Эти агенты позволят пользователям поручать повседневные задачи, такие как бронирование мест, редактирование документов и управление устройствами умного дома. В приложении Камера появится новый раздел «Висуал Intelligence». Эта функция позволит распознавать объекты с помощью Google Имаге Сеарч и будет доступна как отдельный режим, подобно Фото или Панорама.

Приложение Фотос также значительно улучшится благодаря Apple Intelligence. Пользователи смогут удалять лишние объекты с фотографий с помощью искусственного интеллекта и редактировать изображения через простые текстовые команды. В приложении Имаге Плайгрунд повысится качество генерации изображений, а новая функция Генмоджи начнет предлагать специальные эмодзи, соответствующие переписке пользователя.

Наконец, в приложении Валлет также ожидаются полезные нововведения: функция разделения чеков позволит пользователям фотографировать квитанции и легко распределять расходы между друзьями. Кроме того, пользователи получат возможность создавать уникальные обои с помощью ИИ в соответствии со своими предпочтениями.