Мира Мурати вернулась на большую сцену с новым проектом

·101·Технологии
Мира Мурати вернулась на большую сцену с новым проектом

Бывший технический директор (CTO) компании OpenAI Мира Мурати снова оказалась в центре внимания общественности после длительного перерыва. Основательница нового стартапа Тинкинг Мачинес Лаб Мурати дала интервью изданию Bloomberg в Сан-Франциско, где рассказала о последних изменениях в отрасли и своих новых проектах. Это стало ее первым крупным появлением за последние 18 месяцев, и она заявила о готовности конкурировать на рынке с такими гигантами, как OpenAI, Anthropic и xAI. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В ходе интервью Мурати рассказала об «интерактивных моделях», разрабатываемых Тинкинг Мачинес. По ее словам, эти модели отличаются от традиционного формата вопросов и ответов, как в ChatGPT, и способны обрабатывать потоки аудио, текста и видео с интервалом в 200 миллисекунд. Это позволяет искусственному интеллекту в реальном времени понимать паузы, исправления и эмоции в человеческом общении. Пока компания представила продукт Тинкер API для настройки моделей с открытым исходным кодом.

В ходе беседы не остались без внимания и конфликты вокруг OpenAI, произошедшие в ноябре 2023 года. Мурати, исполнявшая обязанности генерального директора в период увольнения Сэма Альтмана, вспоминая те дни, подчеркнула, что компания могла бы развалиться, если бы она не вмешалась. Однако она признала, что не жалеет о принятых тогда решениях, но отметила необходимость большей прозрачности и более четкого плана перехода.

Мира Мурати указала на концентрацию процесса принятия решений в руках очень небольшого числа людей как на самую большую угрозу в отрасли. По ее мнению, дело не только в личностях лидеров, но и в отсутствии системных механизмов контроля. Также она назвала естественным уход некоторых высококвалифицированных исследователей из ее стартапа и отметила, что такие изменения неизбежны в процессе создания новой лаборатории ИИ.

Мира МуратиOpenAIThinking MachinesИскусственный ИнтеллектТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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