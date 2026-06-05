80% российских школьников используют искусственный интеллект

В рамках Петербургского международного экономического форума министр цифрового развития России Максут Шадаев поделился интересными данными. По его словам, почти 80% школьников в стране регулярно пользуются помощниками на базе искусственного интеллекта. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По словам министра, при освоении этой технологии четко прослеживается разница между поколениями. Отмечается, что показатели использования ChatGPT и других подобных сервисов ИИ среди взрослых пользователей значительно ниже, чем среди молодежи.

Представители правительства заявили о необходимости создания условий для освоения современных цифровых сервисов и старшим поколением. Кроме того, с 1 сентября планируется внедрить обучение по профилю «Искусственный интеллект» в рамках уроков информатики в школах.

В феврале Министерство просвещения РФ включило учебники «Введение в искусственный интеллект» для 5–9 классов в федеральный перечень учебных пособий. Новая программа направлена не только на обучение использованию ИИ, но и на глубокое понимание принципов его работы.