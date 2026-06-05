США открыли рынок муниципальных облигаций для финансирования космодромов

В США принят новый законодательный механизм, открывающий доступ к рынку муниципальных облигаций для развития космической инфраструктуры. Специальное положение в законе Оне Биг Беаутифул Билл Акт (ОБББА) разрешает выпуск необлагаемых налогом облигаций для финансирования частных космодромов и связанных с ними проектов. Это кардинально меняет финансовую модель космической отрасли, позволяя привлекать долгосрочный капитал с низкими ставками, аналогичный финансированию аэропортов и морских портов, вместо дорогих коммерческих кредитов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Ранее, несмотря на капиталоемкость и долгосрочный характер космодромов, они финансировались как краткосрочные коммерческие проекты с высокими ставками. Это приводило к системному дефициту инвестиций и задержкам в модернизации. Новый закон предоставляет штатам и местным органам власти право выпускать муниципальные облигации для коммерческих космодромов независимо от масштаба проекта. Кроме того, через эту систему можно финансировать объекты, находящиеся в полной частной собственности.

Примечательно, что через облигации финансируются не только стартовые площадки, но и производственные и промышленные объекты поблизости. К ним относятся сборочные цеха, испытательные центры и логистическая инфраструктура. В результате формируются целостные «инфраструктурные экосистемы», подобные тем, что существуют в авиации и морской логистике. Эта модель способствует концентрации сервисных и производственных мощностей вокруг космодромов.

Новая схема также предусматривает возможность кредитного усиления со стороны крупных заказчиков, включая оборонные и аэрокосмические корпорации. Долгосрочные контракты таких компаний, как SpaceX, Blue Origin, Rocket Lab и Унитед Лаунч Аллианке, снижают риски для инвесторов. Ожидается, что подрядчики, такие как Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing и RTX, также будут играть важную роль в этой экосистеме. Это поможет крупным игрокам космического рынка развивать инфраструктуру без прямого владения активами.