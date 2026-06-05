В России стартовали продажи телевизоров Xiaomi ТВ С Mini ЛЭД 2026

·70·Технологии
В России стартовали продажи телевизоров Xiaomi ТВ С Mini ЛЭД 2026

Компания Xiaomi официально представила на российском рынке новое поколение телевизоров линейки Xiaomi ТВ С Mini ЛЭД 2026. Новая серия предлагается с диагоналями экрана 55, 65, 75, 85 и 98 дюймов. Устройства выполнены в темно-сером корпусе с ультратонкими рамками, которые занимают до 98% площади передней панели дисплея. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Примененная в телевизорах технология КД-Мини ЛЭД обеспечивает глубокий контраст, высокую яркость и точную цветопередачу. Максимальная яркость достигает 1200 нит, а цветовой охват составляет 94% по стандарту ДКИ-П3. Кроме того, все модели поддерживают режимы ХДР10+, ХЛГ и Филммакер Моде.

В специальном игровом режиме частота обновления кадров может достигать 288 Гц. В больших моделях с диагональю 85 и 98 дюймов также доступна технология Долбй Висион. Аудиосистема всех версий оснащена двумя динамиками мощностью 15 Вт с поддержкой Долбй Аудио и ДТС:Кс, а старшие модели получили систему Долбй Атмос.

Одновременно с новыми телевизорами было объявлено о начале продаж робот-пылесоса Xiaomi Робот Вакуум Х50 Pro. Что касается цен, то модель с диагональю 55 дюймов оценивается примерно в 50 тысяч рублей, а самая крупная 98-дюймовая версия — около 250 тысяч рублей.

XiaomiСмарт ТВMini LEDТехнологииРоссия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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