Российский самолет МС-21, заменяющий Boeing и Аирбус, выйдет в 2027 году

Объявлена дата первых поставок самолетов МС-21, разрабатываемых в России как альтернатива воздушным судам Boeing 737 и Аирбус А320. По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, в 2027 году ожидается передача в эксплуатацию 4–5 самолетов этой модели. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Сертификационные полеты по программе МС-21 планируется завершить в первом квартале 2027 года. После этого начнется процесс серийного производства лайнера. В настоящее время готовы первые серийные образцы СДж-100 и МС-21, которые ожидают прохождения соответствующих испытаний.

МС-21-310 — это российский пассажирский самолет нового поколения средней дальности, разработанный конструкторским бюро «Яковлев». Лайнер способен перевозить до 211 пассажиров. Особенностью самолета является высокая доля композитных материалов в конструкции (около 40%) и оснащение современными двигателями ПД-14.

В настоящее время ведется активная работа по полной локализации проекта и импортозамещению. На самолет установлено более 70 компонентов и систем российского производства. К 2026 году поставлена цель создать версию, полностью независимую от иностранных технологий.