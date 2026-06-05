Астронавты NASA укрылись в корабле SpaceX Dragon из-за утечки

NASA предписала пяти астронавтам на Международной космической станции (МКС) временно использовать корабль SpaceX Crew Dragon в качестве убежища. Эта мера была принята для устранения новых случаев утечки воздуха, обнаруженных в российском служебном модуле, и обеспечения безопасности во время ремонтных работ. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Пресс-секретарь NASA Бетани Стивенс сообщила в социальной сети Кс, что Роскосмос обнаружил новые трещины в своем модуле и начал масштабную ремонтную операцию. В качестве меры предосторожности четыре члена экипажа миссии SpaceX Крев-12 и астронавт Крис Уильямс находились в состоянии повышенной готовности внутри корабля Dragon до завершения ремонта.

Однако примерно через час Роскосмос временно приостановил ремонтные работы для проведения дополнительных измерений и анализа данных. После этого NASA дало указание членам экипажа завершить процедуру безопасного укрытия и вернуться к запланированным работам на станции.

Проблемы с утечкой воздуха в российском служебном модуле продолжаются уже длительное время. По словам представителя NASA, эти трещины постоянно вызывают беспокойство у агентства и находятся под пристальным наблюдением. В настоящее время на борту МКС работают всего 10 человек, включая представителей NASA, Роскосмоса и Европейского космического агентства.

Этот инцидент произошел на фоне неопределенности будущего Международной космической станции. Под руководством нового главы NASA Джареда Айзекмана агентство планирует заменить устаревающую станцию модулями, разработанными коммерческими компаниями, к концу десятилетия.