NSA использует модель Мйтос от Anthropic для киберопераций

Компания Anthropic направила группу инженеров, чтобы помочь Агентству национальной безопасности США (NSA) использовать свою самую передовую модель искусственного интеллекта в области кибербезопасности — Мйтос. По данным Финанкиал Тимес, ссылающегося на анонимные источники, около пяти специалистов помогают разведывательной службе адаптировать эту модель для специальных приложений. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

На данный момент нет точной информации о том, используются ли инженеры или модель Мйтос непосредственно в хакерских операциях. NSA в основном занимается сбором разведывательных данных через подводные кабели, корпоративное партнерство и другие секретные каналы, а также проведением наступательных киберопераций против иностранных противников.

Примечательно, что в апреле издание Аксиос писало, что NSA использует модель Мйтос, несмотря на федеральный запрет на использование технологий Anthropic. Министерство обороны США объявило компанию Anthropic «риском для цепочки поставок», поскольку она не разрешила использовать свои модели для массового внутреннего наблюдения и создания автономного оружия.

По словам компании Anthropic, модель Мйтос настолько мощна в сфере кибербезопасности, что ее возможности могут быть использованы для выявления уязвимостей в системах безопасности и осуществления хакерских атак. По этой причине компания ограничила доступ к этой модели. В настоящее время многие правительства стремятся обладать этой технологией.

Представители NSA отказались подтверждать или опровергать эти сообщения. Компания Anthropic также пока не дала официальных комментариев. Ожидается, что это партнерство еще больше усилит споры о роли искусственного интеллекта в национальной безопасности и кибервойнах.