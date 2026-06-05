Wildberries и Русс запускают новую цифровую платформу здоровья

·34·Технологии
Wildberries и Русс запускают новую цифровую платформу здоровья

Генеральный директор группы РВБ Роберт Мирзоян объявил о создании нового стратегического направления компании — цифровой платформы «РВБ Здорове». Проект направлен на объединение медицинских и страховых услуг, а также фармацевтической продукции и товаров для здоровья на единой площадке. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По словам Мирзояна, главная задача платформы — предоставить всем участникам рынка здравоохранения необходимые цифровые инструменты. Новая система позволит потребителям, особенно жителям отдаленных регионов, получить более легкий доступ к лекарственным препаратам.

Для производителей и аптечных сетей эта платформа открывает возможность работы с огромной аудиторией, образовавшейся в результате слияния Wildberries и Русс. Компания фактически ставит целью формирование специализированного маркетплейса медицинских услуг.

Пока точные продукты и технические детали проекта будут раскрыты позже, так как стратегия находится на стадии активной разработки. Однако очевидно, что «РВБ Здорове» станет единым цифровым пространством, где пользователи смогут как получать медицинские консультации, так и покупать необходимые лекарства.

WildberriesRussRWB ZdorovyeТехнологииМедицина
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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