Кембриджский университет испытал первую вакцину, созданную искусственным интеллектом

Ученые Университй оф Камбридге объявили о революционном результате: впервые в истории вакцин антиген, являющийся их основным компонентом, был полностью спроектирован с помощью искусственного интеллекта и успешно прошел испытания на людях. По словам исследователей, эта модель «суперантигена» открывает новую эру в медицине. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В первом этапе клинических испытаний в медицинских центрах Саутгемптона и Кембриджа приняли участие 39 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет. Эта вакцина направлена против вирусов группы Сарбековирус, включая САРС-КоВ-2, вызвавший пандемию КОВИД-19, вирус САРС и опасные коронавирусы, циркулирующие среди летучих мышей.

Результаты испытаний показали, что вакцина формирует сильный иммунный ответ не только против конкретных вирусов, но и против их близких родственников. По мнению экспертов, принцип структуры антигена позволяет защищаться от вирусов, которые могут появиться в будущем и еще неизвестны науке.

По словам профессора Джонатана Хини, эта технология кардинально меняет подход к созданию вакцин. Если традиционные методы вынуждены адаптироваться к эволюции вируса, отставая от нее, то новый подход на основе искусственного интеллекта стремится опередить вирус и создать универсальную защиту.

При создании антигена использовались алгоритмы машинного обучения, обученные на глобальных данных о генетических последовательностях вирусов группы Сарбековирус. Модель выявила общие структурные компоненты вирусов и спроектировала иммунный компонент, действующий против нескольких патогенов одновременно. На следующем этапе ученые планируют проверить эффективность вакцины на более широкой группе добровольцев.