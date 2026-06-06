Аккумулятор на 10 000 мА·ч и экран 185 Гц: Snapdragon 8 Ген 6 впервые на тестах

·32·Технологии
Аккумулятор на 10 000 мА·ч и экран 185 Гц: Snapdragon 8 Ген 6 впервые на тестах

Известный китайский инсайдер Digital Chat Station поделился интересными данными о флагманском смартфоне нового поколения. По его словам, один из производителей тестирует высокопроизводительное устройство, оснащенное аккумулятором емкостью почти 10 000 мА·ч. Сообщается, что гаджет сейчас находится на этапе оценки и технических проверок. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Аппаратная часть устройства построена на платформе СМ8845 Pro, которая, как ожидается, выйдет на рынок под названием Qualcomm Snapdragon 8 Ген 6. Предполагается, что новый чипсет будет значительно превосходить предыдущие поколения не только по энергоэффективности, но и по вычислительной мощности.

Еще одной особенностью смартфона станет его дисплей. Согласно данным, он получит плоский ЛТПС-экран с разрешением 1,5К. Самое удивительное — частота обновления экрана составит 185 Гц. Если эта информация подтвердится, модель получит один из самых быстрых экранов среди современных Андроид-смартфонов.

Напомним, ранее Digital Chat Station точно предсказал характеристики смартфонов Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также то, что Realme GT 7 Pro получит экран Samsung, а чип Dimensity 9400 выйдет раньше модели Snapdragon 8 Элите.

SnapdragonQualcommСмартфонТехнологииAndroid
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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