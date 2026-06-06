Компания Anthropic запустила секретную модель Claude Мйтос для Агентства национальной безопасности США

·66·Технологии
Компания Anthropic запустила секретную модель Claude Мйтос для Агентства национальной безопасности США

Вокруг американской компании Anthropic, разработчика моделей искусственного интеллекта Claude, разгорается крупный скандал. По данным Финанкиал Тимес со ссылкой на осведомленные источники, Агентство национальной безопасности (АНБ) США использует специальную модель Claude Мйтос для задач в сфере киберопераций. При этом официально сотрудничество между компанией и структурами Министерства обороны США было запрещено. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным издания, в последние месяцы инженеры Anthropic работали в подразделениях АНБ, помогая адаптировать модель Мйтос для специализированных задач. Хотя официально речь шла о потребностях кибербезопасности, источники предполагают, что эта технология может использоваться в наступательных операциях, например, для поиска уязвимостей в иностранных компьютерных сетях и проникновения в них.

Современные киберконфликты развиваются гораздо быстрее, чем несколько лет назад. Если раньше между обнаружением уязвимости и ее использованием проходили месяцы, то сегодня это время измеряется часами или даже минутами. В таких условиях инструменты искусственного интеллекта становятся важным преимуществом для разведывательных служб. Нейросеть Claude Мйтос способна автоматически анализировать программное обеспечение и находить множество уязвимостей в операционных системах и браузерах.

Конфликт между компанией и администрацией США начался в начале 2026 года, когда Белый дом обсуждал с Anthropic контракт на 200 миллионов долларов. Тогда правительство потребовало смягчить ограничения в системах искусственного интеллекта, но глава компании Дарио Амодеи выступил против использования ИИ в массовой слежке и автономных боевых системах. В результате в марте 2026 года Пентагон объявил продукты Anthropic «системной угрозой» для национальной безопасности.

В настоящее время компания защищает свои права в суде, а государственные органы ссылаются на вопросы национальной безопасности. Если данные Финанкиал Тимес подтвердятся, ситуация примет странный оборот: спецслужбы продолжают тайно использовать технологии компании, которая конфликтует с федеральным правительством и официально признана опасной.

AnthropicClaudeСШАКибербезопасностьИскусственный Интеллект
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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