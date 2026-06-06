Российский спутник «Космос-1602» сошел с орбиты спустя 42 года

В течение мая 2024 года пять российских космических аппаратов сошли с орбиты и сгорели в слоях атмосферы. Об этом сообщается в ежемесячном отчете по спутникам, завершившим полет. Хотя в мае свою деятельность прекратили 68 аппаратов, российские миссии привлекли особое внимание тем, что среди них были как очень старые, так и относительно новые спутники. Об этом Иксбт.ком сообщает .

В список российских аппаратов, завершивших работу в мае, вошли «Космос-1602», ТУСУР ГО, Стратосат ТК-1-Б, «Горизонт» и ОБЗП-1. Самым старым среди них является аппарат «Космос-1602», запущенный в 1984 году и находившийся в космосе более 40 лет. Остальные спутники относились к современным экспериментальным и практическим миссиям, включая университетские и технологические проекты.

На фоне общей статистики явно выделяется доминирование спутников Starlink: за месяц с орбиты сошли 40 аппаратов этой сети. Тем не менее, уничтожение российских аппаратов было отмечено как одно из важных космических событий месяца.

В настоящее время на околоземной орбите продолжают работу ранее запущенные новые российские спутники. По мнению экспертов, сгорание старых аппаратов в атмосфере является естественной частью процесса очистки космоса от мусора.