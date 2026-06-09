В Google Photos запустили цифровой гардероб на базе искусственного интеллекта

·5·Технологии
В Google Photos запустили цифровой гардероб на базе искусственного интеллекта

В сервисе Google Photos для пользователей начала поэтапно внедряться новая удобная функция — Вардробе (Гардероб). Этот инструмент позволяет оцифровывать одежду и аксессуары пользователя, анализировать имеющиеся вещи и предлагать готовые образы. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Пока возможность использования этой функции ограничена. Новинкой могут воспользоваться только подписчики платных тарифных планов Google Оне AI Pro и AI Ultra. Кроме того, сервис пока доступен только владельцам устройств Android, а поддержка для платформы iOS планируется позже. Географически проект стартовал в США, Бразилии и Индии.

Для активации функции возраст аккаунта пользователя должен соответствовать установленному в регионе возрастному ограничению. Также в настройках Google Photos должна быть включена функция Факе Групс (Группы лиц), и пользователь должен подтвердить свое лицо. Это необходимо системе для точной идентификации того, кому именно принадлежит одежда на фотографиях.

Принцип работы Вардробе основан на создании цифрового каталога на основе всей одежды пользователя. Алгоритмы искусственного интеллекта сканируют фотографии за последние 4 года, распознают одежду и сортируют ее по категориям. Самое главное, пользователи могут виртуально примерять одежду на своих цифровых аватарах и тестировать новые стили.

GoogleGoogle PhotosИскусственный ИнтеллектAndroidТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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