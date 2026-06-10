Российский мессенджер Max исчез из магазина Huawei АппГаллерй

·0·Технологии
Российский мессенджер Max исчез из магазина Huawei АппГаллерй

Пользователи смартфонов Huawei обратили внимание на то, что российский мессенджер Max исчез из магазина приложений АппГаллерй. Однако, как выяснилось, эта проблема затрагивает не всех пользователей. Приложение перестает отображаться при использовании VPN, например, через европейские серверы. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

При этом для пользователей с российской локацией мессенджер Max по-прежнему доступен для скачивания и даже рекламируется на главной странице магазина. Таким образом, приложение скрыто в АппГаллерй для пользователей за пределами России, но не удалено полностью.

На данный момент компания Huawei не дала официальных комментариев по этой ситуации. Причины ограничений также не раскрываются. Данная ситуация напоминает недавнее исчезновение приложения Max из магазина Apple App Store.

Напомним, что 3 июня компания Apple удалила это приложение со своей платформы из-за действующих санкционных ограничений. Также для пользователей iPhone были отключены пуш-уведомления приложения.

Max — это российский государственный мессенджер, разработанный холдингом VK, который представлен как национальная платформа для общения, бизнеса и использования государственных услуг. Данное приложение должно быть предустановлено на все смартфоны, продаваемые в России.

HuaweiAppGalleryMaxРоссияТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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