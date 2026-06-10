На Байконуре корабль «Союз МС-29» проходит проверку на герметичность

На космодроме Байконур начались пневмовакуумные испытания транспортного пилотируемого космического корабля «Союз МС-29». Этот процесс проводится для проверки герметичности корпуса и систем корабля. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» установили аппарат на ложементы специальной вакуумной камеры. В ходе испытаний корабль проверяется в гелиево-воздушной среде, контролируются любые возможные утечки и надежность бортовых систем в наземных условиях.

Этот этап является одним из важнейших процессов подготовки к полету. Только после того, как все технические показатели будут соответствовать норме, корабль будет переведен на следующие этапы подготовки.

Согласно плану, запуск корабля «Союз МС-29» намечен на 14 июля 2026 года. Ожидается, что корабль доставит экипаж 75-й основной экспедиции на Международную космическую станцию.