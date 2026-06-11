Глава Anthropic Дарио Амодей применяет неожиданный метод управления

Дарио Амодей, глава Anthropic, одной из самых быстрорастущих компаний в сфере AI в мире, внедрил систему управления, которая удивляет других бизнес-лидеров. Основатель компании, которую частные инвесторы оценивают почти в триллион долларов, свел к минимуму количество сотрудников, подчиняющихся ему напрямую. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В интервью изданию Bloomberg Амодей сообщил, что ему напрямую отчитывается только один человек — его руководитель аппарата (чиеф оф стафф). Все остальные члены исполнительной команды Anthropic подчиняются его сестре, соучредителю и президенту компании Даниэле Амодей. Даниэла полностью контролирует повседневную операционную деятельность компании.

Те, у кого есть опыт управления большими командами, хорошо знают, что вопросы, связанные с сотрудниками, могут отнимать почти все время руководителя. Такой подход Амодея позволяет ему сосредоточить все свое внимание на стратегии, корпоративной культуре, направлениях исследований и написании аналитических статей о будущем человеческой цивилизации.

Эта структура является крайне необычной для мира технологий. Например, у главы OpenAI Сэма Альтмана около десяти сотрудников в прямом подчинении, а глава NVIDIA Дженсен Хуанг лично управляет десятками сотрудников. Амодей же описывает эту ситуацию как «невероятно освобождающую» систему.