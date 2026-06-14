Microsoft теряет сотни долларов с каждой проданной консоли Ксбокс Сериес

·19·Технологии
Microsoft теряет сотни долларов с каждой проданной консоли Ксбокс Сериес

Корпорация Microsoft сталкивается с серьезными финансовыми трудностями на рынке игровых приставок. Согласно последним данным, компания теряет сотни долларов с каждой проданной консоли Ксбокс Сериес. Эта ситуация вызывает опасения относительно стратегии игрового подразделения технологического гиганта, поскольку обычно производственные затраты на консоли должны снижаться со временем. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как передает издание Windows Кентрал, речь идет об убытках в размере не менее 200 долларов и более с каждого устройства. Несмотря на повышение цен на консоли, себестоимость производства и комплектующих остается значительно выше розничной цены. Это стало неожиданным ударом для Microsoft, так как в игровой индустрии аппаратное обеспечение (хардваре) обычно должно выходить на прибыль через несколько лет.

Цены на память и производственные проблемы

Новый руководитель подразделения Ксбокс Аша Шарма в своем недавнем заявлении обратила внимание на сложность ситуации. Сообщается, что цены на необходимые для консолей модули памяти резко выросли. По некоторым оценкам, себестоимость комплектующих на данный момент увеличилась до 700 процентов. Это вынуждает Microsoft продавать свой продукт значительно дешевле его себестоимости.

В настоящее время общая маржа (показатель прибыли) всего подразделения Ксбокс упала до 3 процентов. Для такого гиганта, как Microsoft, эта цифра считается крайне низким показателем. Компания пытается компенсировать свои доходы в основном за счет подписки Гаме Пасс и продаж игр, однако крупные потери в аппаратной части негативно сказываются на общем балансе.

Эксклюзивные игры и неожиданные результаты

Ситуацию также осложняют крупные игровые проекты компании. Продажи и популярность ряда эксклюзивных и важных игр, на которые Microsoft возлагала большие надежды, не принесли ожидаемых результатов. Следующие проекты не смогли достичь уровня доходов, на который рассчитывала компания:

  • Авовед и Хеллбладе 2;
  • Форза Моторспорт;
  • Те Утер Ворлдс 2;
  • Сут оф Миднигхт и Кипер.
На рынке Узбекистана консоли Ксбокс Сериес также активно конкурируют со своим соперником ПлайСтатион 5. Для местных пользователей Ксбокс часто оставался доступным выбором благодаря сервису Гаме Пасс. Однако эти глобальные финансовые проблемы могут привести к дальнейшему росту цен на консоли или радикальному изменению стратегии Microsoft в будущем.

По мнению экспертов, Microsoft теперь может сосредоточить основное внимание на программных сервисах и облачных игровых технологиях, а не на аппаратном обеспечении. Если убытки в аппаратной части не сократятся, компании придется пересмотреть модель производства консолей в будущем.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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