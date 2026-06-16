Honor Кс80 Pro Max: яркость 10 000 нит и аккумулятор емкостью 11 000 мАч

·39·Технологии
Honor Кс80 Pro Max: яркость 10 000 нит и аккумулятор емкостью 11 000 мАч

Компания Honor готовится совершить настоящий технологический прорыв на рынке смартфонов. Известный инсайдер ДигиталЧатСтатион раскрыл все технические характеристики новой модели Honor Кс80 Pro Max. Ожидается, что устройство оставит позади даже самые дорогие флагманы благодаря рекордному уровню яркости экрана и аккумулятору огромной емкости. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Главная особенность смартфона связана с его 6,8-дюймовым ОЛЭД-дисплеем. Экран обладает разрешением 2788 кс 1280 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Самым поразительным является то, что максимальная яркость дисплея в отдельных областях достигает 10 000 нит, а по всему экрану составляет 2000 нит. Это гарантирует идеальную видимость изображения даже под прямыми солнечными лучами.

Безопасность экрана и мощный источник питания

Заботясь о здоровье пользователей, инженеры Honor внедрили в экран технологию высокочастотного ПВМ-диммирования с частотой 3840 Гц. Это значительно снижает утомляемость глаз. Устройство работает на базе процессора Snapdragon 6 Ген 5, что обеспечивает энергоэффективность и достаточную производительность для повседневных задач.

В вопросе автономности Honor Кс80 Pro Max претендует на абсолютное лидерство. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 11 000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 90 Вт. С такой емкостью пользователь может не искать зарядное устройство в течение нескольких дней, что особенно актуально для регионов с активным использованием мобильного интернета и коммуникаций.

Защита и интеллектуальные функции

Корпус устройства выполнен не только красиво, но и максимально прочно. Он защищен по стандартам ИП66, ИП68, ИП69 и даже по самому высокому стандарту ИП69К. Это означает, что смартфон полностью устойчив к пыли и струям горячей воды под высоким давлением. Толщина всего 8,08 мм и вес 203 грамма являются отличными показателями для такой большой батареи.

Возможности камеры также не остались без внимания. Основная камера оснащена 50-мегапиксельным сенсором и оптической стабилизацией изображения (ОИС). Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп. Кроме того, в устройстве присутствует интеллектуальная система, определяющая, в какой руке (правой или левой) пользователь держит смартфон, и адаптирующая интерфейс соответствующим образом.

По данным иксбт.ком, Honor Кс80 Pro Max стирает грань между средним сегментом и флагманами. На данный момент официальная дата презентации и цена устройства не объявлены, однако его характеристики уже вызвали огромный интерес среди любителей технологий.

HonorСмартфонТехнологииSnapdragonГаджет
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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