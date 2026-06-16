Foundation Alloy совершает революцию в металлургии: металлы больше не будут плавить

Человечество со времен бронзового века использовало почти один и тот же метод создания металлических сплавов: различные металлы плавились в одном тигле и перемешивались до образования нового, более прочного материала. Однако стартап Foundation Alloy представил новую технологию, которая полностью меняет этот традиционный подход. Вместо плавления металлов компания разработала технологию их объединения путем специального «удара». Об этом сообщает Techcrunch.com.

В интервью изданию TechCrunch основатель и генеральный директор Foundation Alloy Джейк Гуглин отметил, что их метод основан на создании материалов с новыми свойствами путем столкновения частиц металлических порошков. Этот процесс позволяет формировать уникальные физические характеристики, которых не может достичь ни один другой производитель. В настоящее время стартап продает свои специализированные металлы небольшими партиями, однако отмечается, что спрос значительно превышает предложение.

Новая эра в промышленности и энергоэффективность

Ожидается, что технология Foundation Alloy найдет широкое применение в автомобилестроении, аэрокосмической промышленности, производстве полупроводников и оборонном секторе. Кроме того, стартап реализует пилотные проекты с компаниями, производящими люксовые часы и поварские ножи. По словам Гуглина, новый метод не только повышает качество, но и резко сокращает количество отходов и затраты на производство.

Отказ от традиционного процесса плавления также крайне выгоден с экологической точки зрения. Технология твердого состояния, применяемая Foundation Alloy, потребляет примерно в десять раз меньше энергии, чем обычные методы. Это становится критически важным фактором для промышленных гигантов, стремящихся сократить выбросы углерода в глобальном масштабе.

Научные основы и инвестиции

Данная технология стала результатом научных исследований, проводившихся последние 20 лет. Ученые под руководством Тима Руперта и Криса Шуха заложили основу этой инновации , изучая изменения металлов на нанометровом уровне. Крис Шух является опытным специалистом, который ранее основал такие успешные стартапы, как Desktop Metal и Xtalic.

Компания планирует к 2027 году довести объем производства до нескольких тонн в неделю. Для этого в инвестиционном раунде серии A под руководством Voyager Ventures было привлечено 22 миллиона долларов. Среди инвесторов значатся следующие авторитетные компании:

Yamaha Motors

America’ Frontier Fund

Trust Ventures

Engine Ventures

Kanematsu Corporation

Как сообщается, Kanematsu Corporation также займется дистрибуцией металлов стартапа на рынках Японии и Юго-Восточной Азии. Это может создать условия для более легкого проникновения высокотехнологичных металлических материалов на развивающиеся рынки в будущем.

Цель создания любого сплава — идеальное объединение двух или более металлических элементов на молекулярном уровне. Метод Foundation Alloy позволяет добиться однородного повторения кристаллических решеток по всему материалу, что значительно улучшает прочность и другие характеристики металла.