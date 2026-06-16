SpaceX провела историческое IPO: Илон Маск стал первым в мире триллионером

·29·Технологии
SpaceX провела историческое IPO: Илон Маск стал первым в мире триллионером

Компания SpaceX, совершившая революцию в области космических технологий, установила абсолютный рекорд на мировом финансовом рынке посредством первичного публичного размещения акций (IPO). Компания, основанная Илоном Маском, вступила в самый важный этап своей 24-летней истории, выйдя на фондовый рынок и приковав к себе внимание инвесторов. Это событие стало огромным поворотным моментом не только для технологического мира, но и для глобальной экономики. Об этом сообщает .

Согласно сообщению издания TechCrunch, SpaceX выставила на продажу 555,6 миллиона акций, оцененных в 135 долларов за штуку. Хотя изначально планировалось привлечь 75 миллиардов долларов, в итоге этот показатель достиг 85,7 миллиарда долларов. С таким результатом SpaceX стала автором крупнейшего IPO в истории человечества. Вслед за этим успехом состояние Илона Маска резко возросло, и он официально обрел статус первого триллионера в мире.

Стремительный рост и рекорды на рынке

Акции SpaceX начали торговаться на бирже Nasdaq по цене 150 долларов и за короткое время увеличили свою стоимость на 11%. Интерес инвесторов был настолько высок, что уже в первый день торгов цена акций поднялась до 160,95 долларов. В результате общая рыночная стоимость компании достигла 2,7 триллиона долларов, что сделало её одной из пяти самых дорогих компаний в мире, оставив позади даже гиганта Amazon.

Объем торгов оказался значительно выше ожидаемого. Платформа Robinhood сообщила о рекордном уровне трафика в своей системе после дебюта SpaceX. Крупные банки также извлекли значительную выгоду из этого процесса: такие финансовые институты, как Goldman Sachs и Morgan Stanley, получили комиссионные сборы в размере примерно 500 миллионов долларов за проведение сделок.

Стратегические планы и вероятность слияния с Tesla

Спустя несколько дней после IPO SpaceX объявила о своих планах по расширению. Компания сообщила о приобретении стартапа Cursor в обмен на акции стоимостью 60 миллиардов долларов. Ожидается, что этот шаг еще больше усилит возможности SpaceX в области программного обеспечения и AI. Кроме того, операционный директор компании Гвинн Шотвелл в интервью телеканалу КНБК выступила с неожиданным заявлением.

По словам госпожи Шотвелл, слияние компаний SpaceX и Tesla в будущем может значительно облегчить управленческую деятельность Илона Маска. Хотя на данный момент это не является официальным планом, такая вероятность вызвала бурные дискуссии среди акционеров Tesla и рыночных аналитиков. Объединение двух гигантов может создать беспрецедентную синергию в сфере энергетики и транспорта.

Превращение SpaceX в публичную компанию имеет значение и для развивающихся рынков, таких как Узбекистан. Финансовая стабильность компании, расширяющей глобальный интернет-охват через сеть Starlink, будет способствовать дальнейшей популяризации высокоскоростного спутникового интернета в нашем регионе в ближайшем будущем. Теперь компания продолжит свой путь не только как покоритель космоса, но и как один из самых могущественных участников мировой финансовой системы.

SpaceXElon MuskIPOStarlinkТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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