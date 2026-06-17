Павел Дуров обвинил Meta и Релианке в препятствовании работе Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил крупнейшего телекоммуникационного оператора Индии Релианке в попытках ограничить работу мессенджера в глобальном масштабе. По словам Дурова, компания, используя свои технические возможности, заблокировала доступ к сети Telegram для миллионов пользователей не только на территории Индии, но и за ее пределами. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в материале.

Данная ситуация была реализована методом БГП хиджакинг (Бордер Гатевай Протокол — перехват маршрутов). В результате пользователи Telegram, включая сотни тысяч людей в ОАЭ, столкнулись с серьезными проблемами при подключении к мессенджеру. Дуров назвал эти действия преднамеренным саботажем, так как оператор Релианке игнорировал многочисленные обращения по поводу возникших сбоев.

Конкуренция и связь с Meta

По мнению Павла Дурова, за такими техническими атаками может стоять конкурентная война. Дело в том, что часть компании Релианке связана с корпорацией Meta (владельцем WhatsApp). Основатель Telegram подчеркнул, что подобное злоупотребление глобальной системой маршрутизации выглядит подозрительно. «Я не удивлюсь, если Релианке и WhatsApp стоят за лоббированием запрета Telegram в Индии», — написал он в своем канале.

Администрация мессенджера обратилась к другим операторам связи с рекомендацией отклонять несанкционированные БГП-анонсы, рассылаемые Релианке (АС18101). Эти меры необходимы для прекращения перехвата интернет-маршрутов и обеспечения стабильной связи для пользователей.

Прекращение блокировки

Спустя четыре часа после публикации заявления Дурова компания Релианке была вынуждена прекратить вредоносную маршрутизацию. После этого работа мессенджера восстановилась во всех регионах. Глава Telegram выразил благодарность своей аудитории и техническому сообществу за помощь в предании этой проблемы огласке.

Стоит отметить, что Индия является одним из крупнейших рынков для Telegram. Ранее в этой стране уже предпринимались попытки ввести различные ограничения в отношении мессенджера. Дуров считает такие действия ошибочными и отметил, что создание технических барьеров вместо открытой конкуренции нарушает права пользователей.

В настоящее время Telegram работает в обычном режиме по всему миру, включая Узбекистан. По мнению экспертов, подобные инциденты с протоколом БГП в очередной раз показали, насколько хрупка современная безопасность интернета и как крупные провайдеры могут манипулировать международным трафиком.